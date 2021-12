Homem é morto a tiros na porta de casa em Ipiaú

Um homem que possuía passagem pela polícia foi morto na noite desta terça-feira, 3, no município de Ipiaú (a 372 quilômetros de Salvador). Ele estava em casa (na rua do Passa Gado, no bairro Santa Rita) quando foi chamado para conversar com dois suspeitos. Logo em seguida, foi alvejado com cinco disparos.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Patrick Santiago Souza, 24 anos, morava em São Paulo, mas havia retornado à cidade natal há três meses.

Apesar de baleado, ele chegou a pedir ajuda e foi socorrido por moradores para o Hospital Geral de Ipiaú, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela polícia.

