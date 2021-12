Homem é morto a tiros na porta de casa em Feira de Santana

Givanildo dos Santos Santana, de 41 anos, foi morto a tiros na porta da própria casa na tarde da terça-feira, 11, na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador). O sobrinho da vítima, José Wellington Santana, 20, estava no local e foi baleado nas costas.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, os dois conversavam quando foram surpreendidos por quatro homens armados. O crime aconteceu no bairro Nova Esperança.

Tio e sobrinho foram encaminhados para o Hospital Clériston Andrade, mas Givanildo não resistiu aos ferimentos. O estado de saúde do sobrinho é desconhecido. Ainda conforme o Acorda Cidade, a polícia conseguiu identificar os suspeitos.

adblock ativo