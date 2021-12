Homem é morto a tiros na frente da filha de 4 anos

Um homem identificado como Edmilson Morais Carneiro, de 30 anos, foi assassinado com nove tiros na frente da filha de 4 anos, por volta das 9h deste sábado, 29. De acordo com o site Alta Pressão, o crime ocorreu na Rua 31 de Março, no centro de Santaluz, cidade que fica a 85 quilômetros de Serrinha.

A vítima estava lavando um carro em frente à casa onde morava no momento em que foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Os disparos atingiram o tórax, a cabeça e as costas da vítima. A polícia instaurou inquérito para investigar a autoria e a motivação do crime.

