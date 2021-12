Homem é morto a tiros na frente da avó em Feira de Santana

Filipe Pires de Lima, de 24 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde desta quarta-feira, 9, no bairro Rua Nova, em Feira de Santana. O rapaz estava em frente à casa da sua avó no momento do crime.

Segundo o site Acorda Cidade, os criminosos chegaram em um veículo modelo HB20 e pararam em frente a residência, na rua Cordeiro, e efetuaram os disparos. Filipe ainda tentou fugir, mas foi alcançado e executado na presença da avó.

Ele tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso.

