Homem é morto a tiros enquanto andava de bicicleta em Feira de Santana

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira, 1º, enquanto trafegava pela rua em uma bicicleta, no município de Feira de Santana (distante a 116 km de Salvador).

De acordo com informações do site Acorda Cidade, ele foi baleado no pescoço, e morreu no local. Segundo a polícia, uma faca foi encontrada na cintura do homem.

A autoria e motivação do homicídio serão investigadas após identificação da vítima.

