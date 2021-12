Homem é morto a tiros em via pública em Itabuna

Um homem foi assassinado em via pública no município de Itabuna (a 433 km de Salvador) nesta sexta-feira, 21. Segundo informações da polícia local, a vítima, identificada como Eduardo Nascimento Lima, conhecido como "Guinha", foi morto com vários tiros na cabeça enquanto caminhava pela Rua Rio Branco, no bairro Califórnia.

Populares informaram aos policiais que ele era homossexual. O corpo de Eduardo, encontrado há alguns metros de uma sacola e de uma bolsa, foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade.

Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime, que aconteceu durante a madrugada. A polícia também não soube informar se ele estava sozinho no momento do crime. Os agentes trabalham com a hipótese de crime homofóbico.

