Homem é morto a tiros em Porto Seguro

Um homem identificado como Paulo Rogério Coutinho Vasconcelos, 39 anos, foi morto a tiros no bairro Baianão, em Porto Seguro (distante 590 km de Salvador), na tarde desta quarta-feira, 4, por volta das 14h30. De acordo com informações do site Radar64, uma dupla estava a bordo de uma motocicleta e atirou contra a vítima.

Segundo o site, Paulo Rogério morreu no local do crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime.

adblock ativo