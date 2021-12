Homem é morto a tiros em ponto de ônibus de Feira de Santana

Um homem identificado como André Lobo Guedes, 34 anos, foi assassinado por volta das 11h40 desta sexta-feira, 20, em um ponto de ônibus na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Feira de Santana, a 116 km da capital baiana. De acordo com informações do site Acorda Cidade, uma mulher se apresentou à polícia como vizinha da vítima e informou que o homem tinha problemas mentais e costumava andar pelas ruas da cidade.

Ainda conforme o site, testemunhas informaram que dois homens em uma moto efetuaram os disparos. A vítima foi baleada na cabeça e morreu no local. A polícia informou que soldados da 64ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estavam próximos ao local do crime, visualizaram o autor, mas não obtiveram êxito na captura.

Ainda não há informações sobre o autor ou motivação do crime.

