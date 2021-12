Homem é morto a tiros em Feira de Santana

Aislan Lima Silva, de 18 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo, 31, na rua Irã, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Além do jovem, um parente da vítima, identificado como Luiz Paulo, também foi atingido.

Segundo informações do site Acorda Cidade, Aislan teria solicitado uma carona de moto a Luiz Paulo, que atua como mototaxista na região, até o final de linha do Conjunto Feira VII para a rua Calamar, na Conceição. Ao chegar próximo ao local, um veículo Gol de cor branca atravessou na frente dos dois e um homem, que estava no carona, desceu do carro e efetuou vários disparos.

No momento do ocorrido, Luiz Paulo também foi atingido mas conseguiu sair correndo para buscar ajuda. Ele foi encaminhado para o Hospital Clériston Andrade mas passa bem. Enquanto isso, o jovem acabou não resistindo e morreu no local. Os suspeitos conseguiram fugir.

Ainda de acordo com o Acorda Cidade, a polícia informou que Aislan teria envolvimento com o tráfico de drogas, e já havia sofrido uma tentativa de homicídio em maio deste ano. Ele também tinha passagens por prática de assalto.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local e efetuou o levantamento cadavérico da vítima.

