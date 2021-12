Homem é morto a tiros em Feira de Santana

Um homem foi assassinado na noite desta terça-feira, 25, no bairro Parque Getúlio Vargas, em Feira de Santana. O corpo foi encontrado com perfurações de arma de fogo nas costas e nos braços.

A vítima, identificada como Anderson Soares da Silva, o "Bode", de 31 anos, foi alvejada enquanto conduzia uma motocicleta. O autor dos disparos ainda não foi identificado, segundo informações do site Acorda Cidade.

De acordo com a polícia, Anderson já esteve preso por furto. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) iniciou as investigações para descobrir o autor e motivação do crime.

