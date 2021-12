Homem é morto a tiros em Feira de Santana

Um homem foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira, 22, no bairro Mangabeira, em Feira de Santana.

Wandison Leite Alves, 22 anos, estava no residencial Videiras, onde morava, quando foi atingido por cerca de seis tiros na cabeça, costas e braço, segundo informações do site Acorda Cidade.

O delegado Luís Osorio de Melo Nobre efetuou o levantamento cadavérico com peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A autoria e a motivação do crime são desconhecidas até o momento.

adblock ativo