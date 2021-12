Homem é morto a tiros em Feira de Santana

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 16, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Luís Carlos de Jesus foi baleado no olho esquerdo, cabeça e rosto. Os tiros foram disparados por homens ainda não identificados na Quadra E, bloco 29 do residencial Solar da Princesa, de acordo com o Acorda Cidade.

Ainda não se sabe a motivação e autoria do crime. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

