Homem é morto a tiros em Feira de Santana

Um homem foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira, 6, no povoado de Moque, no distrito Maria Quitéria, em Feira de Santana.

Segundo informações do site Acorda Cidade, a polícia disse que a vítima, identificada como Erico Pereira Mirando, de 29 anos, foi baleada no quadril e no braço esquerdo.

O levantamento cadavérico foi feito pelo Departamento de polícia Técnica (DPT), porém a motivação e detalhes do crime ainda não foram divulgados.

