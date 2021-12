Homem é morto a tiros em Feira de Santana

Um homem foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, 4, na cidade de Feira de Santana, a 116 km de Salvador.

De acordo com o site Acorda Cidade, Daniel de Jesus Reis de Souza, de 21 anos, estava no residencial Alto da Mangueira, onde morava, quando foi atingido por três tiros no pescoço e braço direito.

Ainda segundo o site, o delegado Rodolfo Faro efetuou levantamento cadavérico com peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) local. Até o momento ainda não se sabe a autoria e a motivação do homicídio.

adblock ativo