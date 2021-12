Homem é morto a tiros em Barra do Choça

Um homem foi morto a tiros na noite desta terça-feira, 26, no município de Barra do Choça, a 507 km de Salvador. O crime aconteceu em um estabelecimento comercial na rua Jovino Oliveira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, juntamente com policiais militares. A vítima, ainda não identificada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.

O corpo foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). As investigações ficam a cargo da Delegacia Territorial de Polícia Civil afim de descobrir a autoria e a motivação para o homicídio, segundo informações do Blog do Anderson.

adblock ativo