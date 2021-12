Homem é morto a tiros e facadas em Luis Eduardo Magalhães

Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros e facadas, na manhã desta quinta-feira, 8, no município de Luis Eduardo Magalhães (LEM) (distanete a 942 Km de Salvador). O crime aconteceu no conjunto habitacional Solar Buritis.

Segundo informações da Delegacia de Polícia Civil do município, Marcelo Félix de Lima, que é natural de Jacobina, foi socorrido por populares e levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde chegou sem vida.

Ainda de acordo com a polícia, populares informaram que a vítima foi abordada por dois homens, ainda não identificados. Durante a ação criminosa, ele teria pedido para não ser morto, mas foi atingido tiros que acertaram o abdômen e as costelas. Mesmo após os disparos, Félix ainda foi golpeado nas costas com uma faca.

