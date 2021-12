Homem é morto a tiros e bala perdida atinge garçom em Porto Seguro

Um homem foi morto e outro atingido por uma bala perdida, na madrugada deste domingo, 16, no bairro Baianão, em Porto Seguro (distante 590 km da capital baiana). Gustavo Oliveira Barros, 21, foi baleado por homens na rua Nilo Fraga e, ao correr em busca de socorro, acabou se atracando com um garçom que havia acabado de sair do trabalho. O garçom foi atingido no ombro.

De acordo com informações do Radar64, os dois foram socorridos para um hospital da região, mas Gustavo não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o garçom continua em observação. Segundo a polícia, Gustavo já tinha sido preso por tráfico de drogas.

