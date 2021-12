Homem é morto a tiros dentro de casa em Feira de Santana

Um homem foi morto a tiros dentro de casa nesta segunda-feira, 25, na cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

De acordo com o Acorda Cidade, Alan Santos de Souza, 29 anos, foi assassinado a tiros por volta das 20h, no interior da casa onde morava na Rua Álvaro Azevedo, no bairro Parque Panorama.

A vítima teve a casa invadida por homens que efetuaram os disparos.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.Ainda não se sabe a autoria e motivação do crime.

