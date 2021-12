Homem é morto a tiros após tentativa de roubo em Feira de Santana

Um homem ainda não identificado foi morto na manhã desta sexta-feira, 9, após tentar assaltar um transeunte em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

De acordo com o portal Acorda Cidade, o crime aconteceu na 2ª Travessa Leolinda Silva, localizada no bairro de Queimadinha. Os policiais disseram que não há informações sobre quem atirou no assaltante.

O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para exames de necrópsia. A polícia investiga hipótese de vingança ou legítima defesa.

adblock ativo