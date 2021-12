Homem é morto a tiros após sair de festa em terreiro na Bahia

Um homem foi morto com mais de dez tiros após um ritual de candomblé na madrugada deste domingo, 9, na cidade de Itagimirim (a 612 km de Salvador).

O caso aconteceu por volta das 4h30 no bairro de Francino Andrade, ao lado de um centro de candomblé. Alessandro Ribeiro da Silva, 34 anos, estava no local participando de uma festa em homagem a Oxóssi, de acordo com o Radar64.

Dois homens, não identificados, chegaram no local a pé e efetuaram os disparos. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros á vítima, que não resistiu aos ferimentos.

Ainda não se sabe a mtivação do crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis.

