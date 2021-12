Homem é morto a tiros após reagir a assalto em Feira de Santana

Um homem identificado como Wilson Carlos Ramos de Araújo foi assassinado a tiros, por volta das 20h40 deste sábado, 7, no município de Feira de Santana (distante 116 km da capital baiana). De acordo com informações do Acorda Cidade, a vítima foi morta após reagir a uma tentativa de assalto.

No momento em que foi alvejado, Wilson estava na companhia da esposa em uma moto, quando três homens armados anunciaram o assalto, a bordo de um carro preto.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

