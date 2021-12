Homem é morto a facadas em São Gonçalo dos Campos

Um homem foi morto a facadas na noite desta segunda-feira, 22, no município de São Gonçalo dos Campos (a 117 quilômetros de Salvador).

Adenilton Cerqueira do Espirito Santo, de 25 anos, estava no bairro onde morava, na rua Juventino Lacerda, e por volta das 21h, foi atacado com golpes de faca nas costas e na cabeça, segundo informações do site Acorda Cidade.

Foi feito o levantamento cadavérico e será investigado a autoria e a motivação do crime.

adblock ativo