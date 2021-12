Homem é localizado com armas e drogas Santo Antônio de Jesus

Um homem foi preso nesta segunda-feira, 6, após ser localizado com armas e drogas em uma residência, no bairro Barro Vermelho, em Santo Antônio de Jesus. A Polícia Civil chegou ao local, utilizado para esconder os materiais, através de denúncias.

Raimundo Barbosa de Souza, o “Mundinho”, de 45 anos, foi preso em flagrante. Na casa havia uma metralhadora, uma pistola, munições, balanças, rádios comunicadores e drogas.

"Mundinho está preso, à disposição da Justiça e as investigações continuam, com o objetivo de prender outros criminosos envolvidos com o tráfico de drogas e homicídios", informou o titular da 4ª Coorpin, delegado Edílson Magalhães.

