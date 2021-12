Homem é internado com sintomas de dengue hemorrágica

Um morador do município de Riacho de Santana (a 715 quilômetros de Salvador) foi internado no Hospital Regional de Guanambi após apresentar sintomas de dengue hemorrágica. A informação foi confirmada pela coordenadora de Vigilância epidemiológica do município, Diele Prates.

Uma funcionária do hospital de Guanambi disse à reportagem do Portal A TARDE na manhã desta terça-feira, 6, que Alexandre Emenegiano Cardoso de Castro, 41 anos, deu entrada na unidade de saúde no último domingo, 4.

"Ainda não tive acesso ao relatório de teste de dengue, mas pela epistaxe (sangramentos) e placas vermelhas pelo corpo já há uma suspeita de dengue hemorrágica", disse a fonte, complementando que o paciente foi submetido a um procedimento de transfusão de plaquetas.

De acordo com o site Folha do Vale, familiares do homem teriam dito que o estado de saúde dele é grave.

Sintomas

A dengue hemorrágica apresenta sintomas parecidos com a dengue comum, o que difere é que o quadro clínico se agrava rapidamente. A pessoa pode ou não ter os sintomas de dores de cabeça e no corpo, além de náuseas.

Quando há o surgimento de placas avermelhadas na pele e sangramento no nariz e/ou gengiva, além de dor abdominal contínua e vômitos persistentes, pode indicar a doença hemorrágica.

A vítima pode apresentar também insuficiência circulatória e choque, o que pode levar à morte em até 24h.

*Sob supervisão da editora Paula Pitta

