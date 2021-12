Homem é indiciado por tentar matar vizinho com facão

O lavrador Reginaldo Paixão Arcanjo, o "Rege", de 40 anos, foi indiciado pela tentativa de homicídio do vizinho Valmir José Vieira, de 45 anos, ferido no rosto e nas costas com golpes de facão, no dia 10 de novembro, no Povoado da Goiabeira, zona rural de Vitória da Conquista (distante a 527km de Salvador). A informação foi divulgada pela polícia nesta sexta-feira, 22.

Em depoimento ao delegado Neuberto Costa, titular da DH/Conquista, "Rege" disse que atacou o vizinho depois de uma discussão sobre animais soltos na propriedade da vítima. Valmir foi socorrido por vizinhos e não corre risco de morte. Já Reginaldo aguardará em liberdade a decisão da Justiça.

