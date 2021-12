Homem é flagrado transportando maconha em sacola

João Paulo da Silva foi preso nesta quarta-feira, 1º, após ser flagrado com maconnha dentro de uma sacola no município de Paulo Afonso (distante a 507 km de Salvador),

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP-BA), uma equipe do 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Paulo Afonso) realizava ronda na região quando abordaram o suspeito e econtraram o entorpecente. Em seguida, ele indicou uma casa que usava como ponto de venda de drogas.

No local, foram encontrados meio tablete de cocaína com 450 gramas e duas porções com 89 gramas, cinco tabletes e meio de maconha prensada e três sacolas de maconha in natura, totalizando 405 gramas, uma balança, um celular, além de 59 pinos vazios para acondicionar cocaína e socos plásticas para embalar droga.

João Paulo da Silva, que já tem duas passagens na polícia por tráfico de drogas, foi conduzido para a Delegacia Territorial de (DT/Paulo Afonso) e está à disposição da Justiça.

Foram apreendidos drogas, uma balança e um celular

