Homem é flagrado por tecnologia após tentativa de feminicídio

Apelidado de 'Buga', Cristiano da Silva Ventura, 32 anos, foi capturado nesta segunda-feira, 21, após ser flagrado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública. O acusado tinha mandado de prisão por estuprar e tentar assassinar a ex-companheira, na cidade de Cruz das Almas, Recôncavo Baiano.

Buga foi alcançado enquanto circulava em Salvador, usando camisa preta com estampa, calça jeans e uma mochila. Captado com 95% de similaridade, ele foi levado por oficiais para a delegacia de Lauro de Freitas e depois encaminhado para o presídio de Mata Escura.

De acordo com o delegado Cristóvão Oliveira, em 2013, Buga abordou a ex-companheira nas ruas da cidade e a manteve em cativeiro durante várias horas. Ele estuprou a vítima duas vezes, a esganou até perder a consciência e a atingiu no pescoço com uma faca. Após a tentativa de feminicídio, abandonou a vítima na rua e fugiu.

