Homem é flagrado dentro de freezer após furtar TV

Um homem foi flagrado dentro de um freezer após invadir uma lanchonete para furtar. Paulo Ricardo Santos Araújo, de 28 anos, arrombou o estabelecimento comercial no centro de Feira de Santana, mas se escondeu no freezer após perceber a presença de vigilantes, de acordo com o site Acorda Cidade.

Policiais da 64ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados e encontraram o esconderijo do rapaz. Ele tentava furtar uma televisão LCD de 40 polegadas.

Paulo Ricardo vai responder por furto triplamente qualificado.

