Homem é flagrado com drogas escondidas em painel falso de carro

Josevaldo Lima da Paixão foi preso na manhã desta segunda-feira, 8, ao ser flagrado com cerca de 15 kg de maconha escondidos em um painel falso instalado atrás do aprelho do som do carro que conduzia, no município de Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

De acordo com o blog Central de Polícia, o suspeito foi abordado por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) no bairro de Feira X, onde vistoriaram o veículo e encontraram 16 tabletes da droga.

Autuado em flagrante por tráfico de drogas, Josevaldo foi conduzido à DRFR.

adblock ativo