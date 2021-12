Homem é flagrado com drogas e arma em carro na BR-116

Um homem de 56 anos, que nao teve a identida revelada, foi flagrado com drogas e arma escondidos em um compartimento no porta-malas de um veículo na BR-116, no trecho da cidade de Milagres (distante 240 km de Salvador), neste sábado, 22. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a fiscalização aconteceu no KM 546 da rodovia.

Durante a abordagem, foram localizados aproximadamente 25 kg de substância com características semelhantes à cocaína, 2 kg de maconha e mais uma pistola calibre 9mm. Ocondutor confessou que foi abordado em um posto de combustíveis no município de Guanambi (a 688 km da capital baiana), onde recebeu a proposta de receber R$ 400 para transportar o veículo até a BR-24 na capital baiana.

Após consulta no sistema de dados, os policiais descobriram que o homem já tem passagem na polícia por receptação e tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante e encaminhado com os materiais apreendidos para a Delegacia de Polícia. Ele poderá responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

