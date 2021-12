Homem é executado no quintal de casa em Feira de Santana

Um homem, identificado como Roberto Souza dos Santos Júnior, 29 anos, foi morto no quintal de sua casa, em Feira de Santana (a 108 quilômetros de Salvador). Ele foi atingido por cerca de dez tiros, sendo a maior parte deles no rosto, durante a madrugada deste sábado, 9. O fato ocorreu na Rua Ribeirópolis, no bairro Mangabeira.

Segundo a a titular da Delegacia Territorial de Feira de Santana, Maria Clécia Vasconcelos, Roberto foi executado por dois homens à bordo de uma motocicleta, que invadiram a casa da vítima por volta das 3h e efetuaram os disparos.

A delegada também levantou a suspeita de que a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas da região. Segundo ela, Roberto foi abordado pela policia militar ainda esta semana sob acusação de roubo a caixa de som de uma igreja.

O jovem morava sozinho e não havia ninguém para dar socorro no momento do crime. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa dará continuidade as investigações.

*Informações: Acorda Cidade

