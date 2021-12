Homem é executado no interior da Bahia

Um homem de 30 anos foi encontrado morto nesta terça-feira, 25, às margens de uma estrada vicinal de uma fazenda, no trecho do município de Ibirataia (distante a 345 km de Salvador).

A vítima, identificada como Luiz Henrique Santos, estava com marcas de tiros no rosto e na cabeça, segundo informações do site Giro em Ipiaú.

Testemunhas disseram que Luiz era usuário de drogas, mas não há informações se no momento do crime ele estava com algum entorpecente ou se devia dinheiro para traficantes.

O corpo foi removido e encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de Jequié, onde vai passar por exames de perícia.

Ainda não há informações sobre a motivação nem o autor do crime. A Polícia Civil investiga o caso.

