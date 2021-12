Homem é executado em bar na cidade de Teixeira de Freitas

Um jovem de 20 anos foi assassinado com tiros no tórax e na cabeça na noite desta segunda-feira, 13, em um bar localizado na travessa VC, no bairro Vila Caraípe, em Teixeira de Freitas (a 812 quilômetros de Salvador).

De acordo com o site Liberdade News, Robson da Silva Teixeira, que estava sozinho, sentou em uma mesa do lado de fora do estabelecimento e, cerca de 30 minutos depois, foi atingido por disparos. Ele morreu no local.

A motivação e a autoria do crime serão investigadas pela polícia.

