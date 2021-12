Homem é executado dentro de veículo em Feira de Santana

Um homem, identificado pelos familiares como Diego Luis de Jesus Lima, foi executado na tarde desta segunda-feira, 26, no bairro Caseb, no município de Feira de Santana, localizado a 116 km de Salvador. De acordo com informações do site Acorda Cidade, Diego foi morto com diversos tiros, no interior de um veículo Fox vermelho.

A vítima foi atingida por disparos de uma pistola ponto 40, na região do braço direito, peito e joelho esquerdo. Ainda de acordo com o site, ele estava no banco de carona e o carro era dirigido por Gabriel Soares dos Santos, 19 anos, que não foi atingido por nenhum tiro e será ouvido pela polícia.

Segundo o delegado Luis Nobre, o crime aconteceu quando o carro onde a vítima estava reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas. A suspeita é de que dois homens, em uma moto, tenham efetuado os disparos, que atingiram também o para-brisa do veículo, capô e porta na lateral direita.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local e preservaram a cena do crime. Além disso, as câmeras de segurança da região foram solicitadas, pois podem auxiliar nas investigações. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e, até o momento, não há informações sobre os suspeitos.

