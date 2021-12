Homem é executado dentro de carro em Feira; amigo da vítima foi baleado

Um homem identificado como Irênio de Oliveira, 28 anos, morreu após ser baleado oito vezes na região do tórax, dos braços e da orelha esquerda dentro do carro onde estava. Um outro homem, que seria amigo da vítima, também foi atingido. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira, 25, na avenida José Falcão, no bairro Baraúnas, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Segundo a polícia, Irênio tinha saído de um bar com Willian Alves Oliveira, 24 anos, em um veículo Saveiro (placa NZD-494), quando foram perseguidos por criminosos. Os bandidos atiraram e acertaram os dois homens, sendo que Irênio morreu na hora. O amigo foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde está internado. O estado de saúde dele, no entanto, é desconhecido.

O delegado Luiz Smyslov Filgueiras, que investiga o caso, acompanhou o levantamento cadavérico realizado por peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

Com este assassinato, o número de mortes violentas em Feira subiu para 300. Deste total, 11 foram latrocínios (roubo seguido de morte). No mesmo período no ano passado, ocorreram 271 crimes violentos letais intencionais (CVLIs), sendo 253 homicídios e 18 latrocínios.

Homem foi executado dentro do carro que dirigia na avenida José Falcão

