Homem é executado dentro de carro com mais de 20 tiros em Feira de Santana

Jefferson de Araújo Silva, de 27 anos, foi executado com mais de 20 tiros dentro do carro que dirigia na madrugada desta quinta-feira, 17, em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador). O crime aconteceu na rua Elpídio Nova, no bairro São João.

De acordo com o Acorda Cidade, o titular da delegacia local, Luís Smyslov Filgueira, afirmou que a vítima conduzia um Ford Ka e, ao reduzir a velocidade numa quebra-molas, suspeitos em outro veículo efetuaram os disparos.

A polícia usará as câmeras de segurança do local para tentar identificar os criminosos. A autoria e o motivo ainda são desconhecidos. O corpo de Jefferson foi encaminhado para o DPT.

