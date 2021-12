Homem é executado com tiros na cabeça em Feira de Santana

Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira, 2, em Feira de Santana (a 109 km de distância de Salvador). O crime aconteceu por volta das 10h30, no conjunto Fraternidade, situado na rua Salmo 27, bairro do Tomba.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, a vítima foi atingida por disparos na cabeça e no pescoço. Imagens de uma câmera de segurança poderão auxiliar nas investigações.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

