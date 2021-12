Homem é executado após ter casa invadida em Feira de Santana

Matheus Batista Soares, de idade não revelada, morreu após ser baleado com vários tiros na tarde da sexta-feira, 16, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

O crime aconteceu após suspeitos, não identificados, invadirem a casa da vítima na rua José Paulo da Silva, expansão do conjunto Feira XI Segundo informações do blog Central de Polícia, os criminosos chegaram no local em um carro branco.

Atingido no rosto e tórax, Matheus foi socorrido e encaminhado para a Policlínica Dr. Francisco Martins da Silva, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre os suspeitos e a motivação do crime.

