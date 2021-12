Homem é executado a tiros na cidade de Feira de Santana

Um homem identificado como Cleiton Ribeiro Alves foi morto a tiros na noite da última quinta-feira, 22, em Feira de Santana (distância de 109 km de Salvador). O crime aconteceu no bairro Santo Antônio dos Prazeres.

De acordo com o Acorda Cidade, os policiais informaram que a vítima foi baleada no tórax e na coxa esquerda. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas.

