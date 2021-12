Homem é executado a tiros dentro de carro em Itacaré

Magno Jesus Santos, de 36 anos, conhecido como Marquinhos, foi executado a tiros dentro do carro na manhã desta segunda-feira, 8, na cidade de Itacaré, a 248 km de Salvador.

Segundo informações do site Ilhéus 24h, a suspeita é de que Magno participava do tráfico em Ilhéus. Ele estava em veículo modelo Fox vermelho, com licença de Ilhéus. O caso está sendo apurado pela polícia.

