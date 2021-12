Homem é executado a tiros dentro de carro em Feira de Santana

Um homem identificado como Danilo Silva Franca, 25 anos, foi assassinado por volta das 11h30 desta terça-feira, 24, no interior de um veículo, em Feira de Santana, a 116 km da capital baiana. De acordo com informações do site Acorda Cidade, a vítima conduzia o veículo, quando foi perseguido por suspeitos, que efetuaram os disparos.

Ainda conforme o site, Danilo continuou conduzindo o veículo, pela contramão, subiu no passeio de uma academia e colidiu com uma porta de vidro. Os tiros atingiram os braços e as costas da vítima.

Populares informação a polícia que os tiros foram disparados por quatro homens que estavam em um veículo Corolla branco. A guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto 02), da 65ª Companhia Independer da Polícia Militar (CIPM) esteve na região e preservou o local do crime.

Em 2016, a vítima respondeu processo por porte ilegal de armas.

