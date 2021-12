Homem é executado a tiros dentro de bar no interior da Bahia

Um homem identificado como Juliano Caldeira Soares, 33 anos, conhecido como "Magrão", foi morto a tiros na noite de segunda-feira, 14, no interior de um bar, em Posto da Mata, distrito do município de Nova Viçosa (distante a 814 km de Salvador).

De acordo com informações do site Teixeira Hoje, Magrão já havia sido preso por tráfico de drogas. Ele era morador de Itabatã, distrito de Mucuri, mas saía do seu local de origem para cometer o crime.

Moradores informaram que ouviram, pelo menos, dez tiros serem disparados. A Polícia Civil está investigando o caso.

