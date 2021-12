Homem é espancado depois de sair de bar em Conquista

Um homem foi espancado na noite desta quinta-feira, 24, depois de ter saído de um bar no bairro de São Vicente, em Vitória da Conquista.

De acordo com as informações do Blog do Marcelo, dois homens – que ainda não foram identificados – agrediram Genilson Pereira Pires, 37 anos, repetidas vezes, quase levando o homem à morte.

Ainda segundo o blog, Genilson estava desacordado quando foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e transferido minutos depois para o Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC).

Os agressores e a motivação do crime são desconhecidos.

