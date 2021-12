Homem é esfaqueado em briga envolvendo grupo da cantora Tays Reis

Um homem foi esfaqueado durante uma briga envolvendo um grupo que acompanhava a cantora Tays Reis, da banda Vingadora, em Itabuna, no sul da Bahia. De acordo com o delegado Marlos Macedo, titular da Delegacia de Homicídios, a artista, o marido de prenome Felipe e alguns amigos estariam cantando na rua depois de saírem de um bar na madrugada desta segunda, 8, o que desagradou Jonathan Silmar Alves Santos, que mora na parte superior do estabelecimento.

O morador e a mulher dele reclamaram do barulho, causando uma discussão verbal e violência física. Na confusão, Jonathan acabou sendo esfaqueado no abdômen. O autor do golpe ainda não foi identificado pela polícia.

"A mulher dele (Jonathan) disse que como era de três a quatro pessoas (na briga), ela não conseguiu identificar quem era (o homem que golpeou o marido). Mas há indicativo que pode ter sido Felipe ou um amigo dele, porque os dois estavam com uma blusa do Bahia (a mesma rouba que a mulher disse que o agressor usava)", explicou o delegado, contando que a cantora tentava separar a briga.

Após a agressão, o grupo fugiu sem prestar socorro à vítima. O rapaz foi socorrido por funcionários do bar e levado para o Hospital Base, na cidade, onde recebeu alta no mesmo dia. Contudo, ele passou mal e foi levada pela família para uma clínica do município.

O delegado disse que aguarda um retorno sobre o estado de saúde de Jonathan para ouvi-lo. Caso ele seja internado, poderá prestar depoimento no hospital.

O advogado de Felipe mantém contato com o delegado para apresentar o cliente, mas a data não foi definida.

A assessoria da banda informou, por meio de nota, que "a situação não tem nada a ver com os integrantes da banda Vingadora. Alguns amigos do namorado da cantora Tays Reis - que já havia saído do local, se envolveram na confusão, e o namorado entrou para apartar a situação. Não foi ele que desferiu a facada e ninguém da banda se envolveu em confusão".

Ainda segundo o comunicado, "segundo informações dos populares foi o próprio morador que desceu do apartamento com uma faca em mãos. A banda Vingadora lamenta a situação".

