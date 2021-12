Homem é esfaqueado em avenida de Brumado

Um homem foi esfaqueado na noite desta segunda-feira, 5, no bairro São Félix no município de Brumado, no Sudoeste baiano.

A vítima andava por volta das 20h, na avenida Coronel Santos quando o suspeito, possivelmente alcoolizado, deu os golpes de faca, segundo informações do site Achei Sudoeste.

O nome da vítima e do suspeito não foram divulgados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o homem e encaminhou para o Hospital Professor Magalhães Neto.

Ainda segundo o site, Polícia Militar (PM) prendeu o suspeito por tentativa de homicídio e encaminhou para Delegacia Territorial da cidade.

