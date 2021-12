Homem é esfaqueado durante discussão em Itambé

Um homem identificado como Edinaldo Alves Correia, 31 anos, conhecido como 'Nau', foi levado ao hospital com uma faca cravada na região do pescoço, no município de Itambé, no centro sul baiano. De acordo com informações do Blog do Anderson, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio, durante uma discussão.

A vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, em um resgate de emergência realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo o blog, Nau passou por uma cirurgia e segue hospitalizado, sem previsão de alta. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

O suspeito da agressão foi detido pela Guarda Municipal de Itambé e apresentado ao Plantão Central da 20ª Coordenadoria de Polícia do Interior, em Itapetinga. As investigações serão conduzidas pela Delegacia Territorial de Itambé.

