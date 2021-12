Homem é esfaqueado após tentar separar briga

Uma confusão na manhã deste sábado, 24, resultou em um homem esfaqueado. O crime ocorreu na rua Jequié, no bairro de Santa Cruz, em Luís Eduardo Magalhães (a 961 quilômetros de Salvador).

Aílton Souza dos Santos foi atingido no abdômen e na região da cintura, depois que tentou separar uma briga que acontecia na localidade, segundo informações do blog do Sigi Vilares. Não há detalhes de quem teria esfaqueado o homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros à vítima. Logo depois, ele foi levado ao Hospital do Oeste, que fica em Barreiras, a 91 quilômetros do local onde foi esfaqueado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

