Homem é esfaqueado após tentar furtar casa de amigo em Belmonte

Um homem foi esfaqueado na noite desta quinta-feira, 22h, depois que tentou furtar a casa do amigo na travessa Marques da Cruz, na Ponta de Areia em Belmonte, sul do estado, (a 600 quilômetros de Salvador).

De acordo com o site Radar 64, Cristiano Medeiros Santos, 31 anos, foi abordado na rua pelo amigo, conhecido como João Arerê, e foi acusado pelo homem de ter furtado alguns pertences da residência dele.

Segundo o site, os dois homens entraram em luta corporal e João atingiu Cristiano no braço e no tórax. Os dois estavam armados com facas.

Cristiano foi socorrido para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro (a 75 quilômetros de Belmonte). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Quando policiais militares chegaram no local, o suspeito já havia fugido. O caso deverá ser investigado pela delegacia da região.

adblock ativo