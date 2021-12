Homem é esfaqueado ao cobrar aluguel atrasado em Barreiras

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi esfaqueado na manhã deste sábado, 2, após cobrar o aluguel, que estava atrasado, a uma inquilina. O crime aconteceu na rua Presidente Dutra, no bairro Santa Luiza, em Barreiras (a 871 quilômetros de Salvador).

Segundo informações do blog do Sigi Vilares, a vítima foi esfaqueada na altura do tórax durante uma discussão com a inquilina. O homem foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital do Oeste.

Ele não corre risco de morte.

