Homem é engolido por cratera após asfalto ceder em Teixeira de Freitas

José Antônio de Oliveira Lima, 42 anos, foi engolido por uma cratera de cerca de 5 metros profundidade na manhã desta terça-feira, 21, no município de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem passava pela rua dos Aimorés, quando o asfalto cedeu e ele caiu.

Uma equipe do 18º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) foi acionada para resgatar José Antônio. Os agentes usaram uma escada para alcançar a vítima e até um guarda-chuva, para protegê-lo, já que chovia no momento do resgate.

Depois de retirado do buraco, o homem recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Teixeiras de Freitas. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo avaliação do Corpo de Bombeiros, a cratera pode ter sido causada por um deslizamento de terra, devido à chuva que atinge a cidade. A Defesa Civil do Município vai investigar o caso.

